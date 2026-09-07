Ärztin in Nepal: „Tal ist wie mit Besen ausgefegt“

„Das Tal ist wie mit einem Besen ausgefegt.“

Jetzt wird ihre Unterstützung mehr denn je benötigt: Zwar konnte Pohl selbst noch nicht ins Krisengebiet fahren – sie geht einem anderen Brotberuf nach –, dafür aber ihre Kollegen. „Ich habe Fotos gesehen. Das Tal ist wie mit einem Besen ausgefegt.“ In mancher Hinsicht sei die Katastrophe noch schlimmer als das Erbeben im Jahr 2015, das mit einer Magnitude von 7,8 blankes Chaos anrichtete. Von Wiederaufbau kann man kaum sprechen, wenn die Existenzgrundlage weggespült wurde.