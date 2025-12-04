Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vermisse dich, Daddy“

Sharon & Kelly Osbourne: Rührendes Tribut an Ozzy

Society International
04.12.2025 08:24
Sharon Osbourne mit ihren Kindern Jack und Kelly Osbourne beim Begräbnis von Ozzy Osbourne Ende ...
Sharon Osbourne mit ihren Kindern Jack und Kelly Osbourne beim Begräbnis von Ozzy Osbourne Ende Juli(Bild: APA/AFP/Ben STANSALL)

Anlässlich des Geburtstags von Ozzy Osbourne haben seine Witwe Sharon Osbourne und seine Tochter Kelly mit emotionalen Social-Media-Beiträgen an den Heavy-Metal-Sänger und Black-Sabbath-Frontmann erinnert. Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben, nachdem bei ihm 2019 Parkinson diagnostiziert worden war.

0 Kommentare

„Mein liebster Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest“, schrieb Sharon Osbourne bei Instagram. „Ich werde deine Hand niemals loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe.“

Sehen Sie hier das berührende Posting von Sharon Osbourne in Erinnerung an ihren Ehemann Ozzy:

Dazu postete die 73-Jährige ein Video mit privaten Fotos des Ehepaars. In dem Clip ist auch die Black-Sabbath-Bank zu sehen – ein Denkmal in Birmingham, das zu Osbournes 77. Geburtstag am 3. Dezember mit einem großen Blumenarrangement verziert wurde.

„Liebe dich mehr als das Leben selbst“
Tochter Kelly (41) erinnerte mit mehreren Beiträgen an ihren Vater. Sie veröffentlichte auf Instagram unter anderem ein Foto, das Ozzy Osbourne albernd neben einer Geburtstagstorte zeigt. „Alles Gute zum Geburtstag“, schrieb sie dazu. „Ich vermisse dich, Daddy! Ich liebe dich mehr als das Leben selbst!“

Kelly Osbourne erinnerte in gleich mehreren Postings an ihren geliebten Papa:

In einem weiteren Beitrag schrieb sie: „Was würde ich nicht alles dafür geben, dich noch einmal eine Kerze auspusten zu sehen.“

Sohn Jack Osbourne im Dschungelcamp
Osbournes Sohn Jack nimmt derzeit an der britischen Version der TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Der 40-Jährige hatte sich im Dschungelcamp sehr emotional über den Tod seines Vaters geäußert. „Heute ist es besonders schwer ohne meinen Bruder“, schrieb Kelly Osbourne. „Ich würde alles geben, um einfach nur mit ihm sprechen zu können! Aber er muss im Dschungel weiter Gas geben!“

  Kurz vor seinem Tod hatte Ozzy Osbourne im Stadion Villa Park in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben, an dem neben Black Sabbath zahlreiche andere Bands teilnahmen. Der Sänger wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte seine Songs nur sitzend performen.

Lesen Sie auch:
Jack Osbourne und seine Schwester Kelly bei der Trauerfeier für ihren Vater Ozzy Osbourne.
Emotionale Worte
So erfuhr Jack Osbourne vom Tod seines Vaters Ozzy
04.09.2025
Litt an Parkinson
Sterbeurkunde enthüllt, woran Ozzy Osbourne starb
05.08.2025

Nach dem Tod des legendären Frontmanns legten Fans an der Black-Sabbath-Bank Blumen nieder und erwiesen dem Sänger mit einem Trauerzug die letzte Ehre.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
315.886 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
132.560 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
118.806 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
802 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Außenpolitik
So will EU-Kommission russisches Vermögen nutzen
564 mal kommentiert
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula ...
Mehr Society International
„Vermisse dich, Daddy“
Sharon & Kelly Osbourne: Rührendes Tribut an Ozzy
Starb an Überdosis
Nach Tod von Perry: Arzt zu 30 Monaten verurteilt
Rapper am Boden
Tragödie bei Olexesh: Nach Mutter stirbt auch Sohn
Laut Spotify Wrapped
Streaming: Dieser Künstler entthront Taylor Swift
Ganzer „Wald“ im Flur
Fans spotten über Kims protzige Weihnachtsdeko
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf