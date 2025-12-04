Sharon & Kelly Osbourne: Rührendes Tribut an Ozzy

Sohn Jack Osbourne im Dschungelcamp

Osbournes Sohn Jack nimmt derzeit an der britischen Version der TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Der 40-Jährige hatte sich im Dschungelcamp sehr emotional über den Tod seines Vaters geäußert. „Heute ist es besonders schwer ohne meinen Bruder“, schrieb Kelly Osbourne. „Ich würde alles geben, um einfach nur mit ihm sprechen zu können! Aber er muss im Dschungel weiter Gas geben!“