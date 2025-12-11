Vorteilswelt
Nach fieser Kritik

Kelly Osbourne: „Hört auf! Mein Vater ist tot!“

Society International
11.12.2025 10:19
Kelly Osbourne hat seit dem Tod ihres Vaters sichtlich abgenommen. Dass sie dafür kritisiert ...
Kelly Osbourne hat seit dem Tod ihres Vaters sichtlich abgenommen. Dass sie dafür kritisiert wird, macht sie traurig. Jetzt hat sie sich gegen Unterstellungen gewehrt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Kelly Osbourne (41) wehrt sich vehement gegen die Kritiker, die ihre dramatische Gewichtsabnahme in den sozialen Medien kommentieren. In mehreren Instagram-Reels richtete die Reality-Ikone offene Worte an ihre Hater und enthüllte den herzzerreißenden Grund für ihren Gewichtsverlust: die Trauer um ihren verstorbenen Vater, Rocklegende Ozzy Osbourne († 76). „Hört auf mit den fiesen Kommentaren!“

Die Kommentare reichten von besorgten Fragen wie „Bist du krank?“ bis hin zu böswilligen Anschuldigungen, sie würde das Abnehm-Medikament Ozempic verwenden.

Kellys klare und wütende Antwort an die Trolle: „An die Leute, die immer noch denken, sie wären lustig und gemein, indem sie Kommentare schreiben wie ,Bist du krank?‘ oder ,Nimm Ozempic nicht mehr, du siehst nicht gut aus.‘ Mein Vater ist gerade gestorben, und ich gebe mein Bestes. Das Einzige, wofür ich im Moment lebe, ist meine Familie.“

Die Aufregung entstand unter anderem durch Fotos von einem Event in London, die auf Instagram geteilt wurden: Hier ihr Posting:

„Verpisst euch!“
Die „Osbournes“--Kultfigur betonte, dass sie online nur die glücklichen Seiten ihres Lebens teile und schloss ihre Botschaft mit einer deutlichen Aufforderung ab: „Deshalb sage ich all diesen Leuten: Verpisst euch!“

Rückendeckung von Mama Sharon
Kellys Mutter, Sharon Osbourne, sprang ihrer Tochter sofort zur Seite. Im Interview mit Piers Morgan bestätigte Sharon die emotionalen Schwierigkeiten ihrer Tochter. „Sie hat ihren Papa verloren, sie kann im Moment nicht essen“, erklärte die 73-Jährige und bekräftigte Kellys Botschaft.

Zitat Icon

Sie hat ihren Papa verloren, sie kann im Moment nicht essen.

Sharon Osbourne

Die emotionale Reaktion der Fashion-Ikone Kelly Osbourne zeigt einmal mehr, dass hinter den Hochglanz-Bildern der Stars oft tiefgreifendes, menschliches Leid steckt. Sie kämpft nicht nur mit ihrer Trauer, sondern auch mit jahrelangem Body-Shaming. Fans und Freunde senden ihr nun Tausende von unterstützenden Nachrichten.

