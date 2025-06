Der Alleskönner Wald braucht Hege und Pflege

Auch eine eigens entwickelte App hilft etwa bei der Bestandsaufnahme des eigenen Waldes und bei der Adaptierung an den Klimawandel, der mit immer längeren und intensiveren Trocken- und Hitzeperioden für Herausforderungen sorgt und somit „Umrüstungen“ im Wald notwendig macht. Auch in diesem Bereich stehen die Waldeigentümer nicht allein da. Das Land betreibt Monitoring wie auch Forschung und stellt entsprechendes Pflanzenmaterial, also geeignete Jungbäume zur Verfügung. So werden aktuell etwa unterschiedliche Eichenarten auf ihre Stressresistenz getestet. Die Zerreiche ist beispielsweise ein vielversprechender Zukunftskandidat. Um Zukunftsperspektiven geht es auch bei der Waldkartierung, die gemeinsam mit Tirol und Bayern vorgenommen wird: Ziel der Anstrengungen ist ein genau ausgearbeiteter Plan, in welcher Region wann welche Baumarten benötigt werden könnten.