Kärntner Campingtourismus erhält neues Angebot

Mit einem neuen Angebot für Campingurlauber erhofft sich der heimische Tourismus noch mehr Zuspruch für die wachsende Sparte. Mit mietbaren Campingbussen wird das touristische Angebot in Kärnten erweitert.
Kärntens Tourismus profitiert seit Jahren von der wachsenden Camper-Szene und zählt mit seinem Angebot zum österreichischen Spitzenreiter beim Campingtourismus.
Mietbare Camper zukünfitg erhältich
Damit noch mehr Camper an Wörthersee und Co. Urlaub machen, kooperiert die Kärnten Werbung mit dem österreichischen Campervermieter myvanture. „Damit schaffen wir nun zusätzliche Urlaubsanreize, die neue Gästegruppen ansprechen und Kärnten zum erlebnisreichen Sehnsuchtsort für mobile Camper macht“, sagt Klaus Ehrenbrandter, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.
Mit der neuen Kooperation müssen Kärnten-Urlauber nicht mehr selbst einen eigenen Campingbus besitzen, sondern können diesen einfach an ausgewählten Standorten in Kärnten mieten, denn „der Trend geht klar in diese Richtung“, sagt myvanture-Geschäftsführer Florian Untermoser.
Ganzer Alpen-Adria-Raum kann erkundet werden
Die Campingbusse des Unternehmens sollen nicht nur Neukunden für den Campingtourismus anwerben, sondern auch auf extra konzipierten Alpen-Adria-Roadtrips zum Einsatz kommen. Denn immerhin sei Kärnten der ideale Ausgangspunkt für Touren nach Slowenien und Italien.
Neben den Campingbussen soll auch eine eigene Kampagne der Kärnten Werbung auf das Angebot aufmerksam machen. „Mit dieser Kooperation schaffen wir ein Urlaubserlebnis, das schon mit der Anreise beginnt“, so Ehrenbrandtner.
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