Nach langem Abstieg: Kühe wieder daheim im Stall

Wegen der großen Dürre brachten die Bauern ihre Tiere zum Teil schon früher heim. „Es ist sehr unterschiedlich. Almen auf der Sonnenseite waren der der Trockenheit voll ausgesetzt“, so Silvester Gfrerer von den Salzburger Almbauern. Rund 60.000 Rinder weiden im Sommer auf rund 1750 Almen – in diesem trockenen Sommer war zum Teil bis auf den letzten Halm alles abgegrast. Vorwiegend Milchkühe wurden schon früher ins Tal gebracht, weil sich die Futterknappheit auf die Milchmenge auswirkt.