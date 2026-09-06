Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sind am Limit!“

Austria Salzburg hadert mit nächstem Ausfall

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.09.2026 11:21
Musste nach etwas mehr als einer Viertelstunde raus: Luca Meisl (re.).
Musste nach etwas mehr als einer Viertelstunde raus: Luca Meisl (re.).(Bild: Daniel Krug)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Der nächste bittere Ausfall bei Austria Salzburg ist fix. Wie die Violetten am Sonntagfrüh bestätigten, zog sich ausgerechnet der Kapitän eine schwere Verletzung zu. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Austria Salzburg verlor am Samstag im ÖFB-Cup gegen die Vienna klar mit 0:4 und schied dabei im hohen Bogen aus. Die sich mit Verletzungssorgen herumplagenden Austrianer haderten dabei auch mit dem nächsten Ausfall. Wie der Klub ab Sonntagfrüh bestätigte, zog sich Kapitän Luca Meisl wohl einen medialen Meniskusriss (Riss des Innenmeniskus im Kniegelenk) zu. Das hat das erste MRT am Samstagabend ergeben. Für eine noch genauere Diagnose sollen weitere Untersuchungen sorgen. Fix ist: Neben Florian Rieder und Co droht der nächste Topspieler wochenlang auszufallen.

Zitat Icon

Aktuell ist es sehr schwierig und wir sind am totalen Limit. Wir können nur beten, dass nicht noch mehr passiert.

Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg

„Aktuell ist es sehr schwierig und wir sind am totalen Limit. Wir können nur beten, dass nicht noch mehr passiert“, sagte Sportboss Roland Kirchler zur „Krone“. Meisl musste nach der Szene bereits in der 18. Minute ausgewechselt werden und wurde durch Neuzugang Thomas Schandl – kam im Sommer aus Wolfsberg – ersetzt.

Lesen Sie auch:
Salzburgs Peter Hochkofler im Zweikampf mit Liberec-Verteidiger Radim Simek.
Antwort gelungen
Salzburg schnappt sich erste Europacup-Punkte
05.09.2026
FC Red Bull Salzburg
Dieser Mann hat ein Händchen für Transfers
06.09.2026
Torhüter verzweifeln:
Schon wieder 60 Meter! Zehentmayr lässt es krachen
06.09.2026

Bei Austria Salzburg sind jetzt die Jungen gefordert
Der Tiroler sieht es aber auch positiv. „Das ist jetzt die Chance für die jungen Spieler und wir werden dadurch noch härter und mehr zusammenwachsen“, ist der Ex-Profi sicher. Kommenden Samstag geht es für die Maxglaner gegen die zweite Garde von Sturm Graz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
06.09.2026 11:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
140.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
116.760 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Musik
Rainhard Fendrich: Langsam naht das Grande Finale
87.996 mal gelesen
Der Blick in die Zukunft ist unsicher: In der Gegenwart liefert Rainhard Fendrich einen famosen ...
Außenpolitik
AfD vor Sieg: Schicksalswahl in Deutschland
1518 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1444 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1416 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Sind am Limit!“
Austria Salzburg hadert mit nächstem Ausfall
Torhüter verzweifeln:
Schon wieder 60 Meter! Zehentmayr lässt es krachen
ÖFB-Cup im Ticker
SKN St. Pölten gegen RB Salzburg ab 17 Uhr LIVE
Antwort gelungen
Salzburg schnappt sich erste Europacup-Punkte
ÖSV-Coach Pichler:
„Bin ein Schleifer – warum soll ich mich ändern?“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf