Austria Salzburg hadert mit nächstem Ausfall

Der nächste bittere Ausfall bei Austria Salzburg ist fix. Wie die Violetten am Sonntagfrüh bestätigten, zog sich ausgerechnet der Kapitän eine schwere Verletzung zu. Weitere Untersuchungen sollen folgen.
Austria Salzburg verlor am Samstag im ÖFB-Cup gegen die Vienna klar mit 0:4 und schied dabei im hohen Bogen aus. Die sich mit Verletzungssorgen herumplagenden Austrianer haderten dabei auch mit dem nächsten Ausfall. Wie der Klub ab Sonntagfrüh bestätigte, zog sich Kapitän Luca Meisl wohl einen medialen Meniskusriss (Riss des Innenmeniskus im Kniegelenk) zu. Das hat das erste MRT am Samstagabend ergeben. Für eine noch genauere Diagnose sollen weitere Untersuchungen sorgen. Fix ist: Neben Florian Rieder und Co droht der nächste Topspieler wochenlang auszufallen.
Aktuell ist es sehr schwierig und wir sind am totalen Limit. Wir können nur beten, dass nicht noch mehr passiert.
Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg
„Aktuell ist es sehr schwierig und wir sind am totalen Limit. Wir können nur beten, dass nicht noch mehr passiert“, sagte Sportboss Roland Kirchler zur „Krone“. Meisl musste nach der Szene bereits in der 18. Minute ausgewechselt werden und wurde durch Neuzugang Thomas Schandl – kam im Sommer aus Wolfsberg – ersetzt.
Bei Austria Salzburg sind jetzt die Jungen gefordert
Der Tiroler sieht es aber auch positiv. „Das ist jetzt die Chance für die jungen Spieler und wir werden dadurch noch härter und mehr zusammenwachsen“, ist der Ex-Profi sicher. Kommenden Samstag geht es für die Maxglaner gegen die zweite Garde von Sturm Graz.
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