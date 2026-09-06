Austria Salzburg hadert mit nächstem Ausfall

Austria Salzburg verlor am Samstag im ÖFB-Cup gegen die Vienna klar mit 0:4 und schied dabei im hohen Bogen aus. Die sich mit Verletzungssorgen herumplagenden Austrianer haderten dabei auch mit dem nächsten Ausfall. Wie der Klub ab Sonntagfrüh bestätigte, zog sich Kapitän Luca Meisl wohl einen medialen Meniskusriss (Riss des Innenmeniskus im Kniegelenk) zu. Das hat das erste MRT am Samstagabend ergeben. Für eine noch genauere Diagnose sollen weitere Untersuchungen sorgen. Fix ist: Neben Florian Rieder und Co droht der nächste Topspieler wochenlang auszufallen.