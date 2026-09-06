Wasserlieferung für Bauern: „So noch nie erlebt“

„So haben wir das noch nie erlebt“, erzählt Ortsfeuerwehrkommandant Hartmut Wetteskind. „Ein Ende ist wegen der anhaltenden Trockenheit zur Zeit noch nicht in Sicht“, sagt Wetteskind. Transportiert wird Wasser der Gemeinde, das als Nutzwasser für die Versorgung der Tiere gedacht ist. Der Bedarf für die Kühe der Bauern ist auch deshalb so erhöht, weil diese bereits frühzeitig von den Almen abgetrieben werden mussten.