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Feuerwehr hilft

Wasserlieferung für Bauern: „So noch nie erlebt“

Salzburg
06.09.2026 11:00
Die Feuerwehr Bischofshofen liefert Wasser.
Die Feuerwehr Bischofshofen liefert Wasser.(Bild: FF Bischofshofen)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Feuerwehren in ganz Salzburg versorgen derzeit Landwirte mit Wasser: Die Floriani in Bischofshofen sind heuer schon dutzende Male ausgerückt. Und es ist bei den Wasserlieferungen noch kein Ende in Sicht. 

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Die Trockenheit setzt den Bauern in den höher gelegenen Ortsteilen von Bischofshofen weiter zu. Die Feuerwehr liefert deshalb regelmäßig Nutzwasser – heuer bereits über 70 Mal. Zwei bis drei Einsätze pro Woche sind keine Seltenheit.

Die Feuerwehr hilft mit Wasserlieferungen
Die Feuerwehr hilft mit Wasserlieferungen(Bild: FF Bischofshofen)

„So haben wir das noch nie erlebt“, erzählt Ortsfeuerwehrkommandant Hartmut Wetteskind. „Ein Ende ist wegen der anhaltenden Trockenheit zur Zeit noch nicht in Sicht“, sagt Wetteskind. Transportiert wird Wasser der Gemeinde, das als Nutzwasser für die Versorgung der Tiere gedacht ist. Der Bedarf für die Kühe der Bauern ist auch deshalb so erhöht, weil diese bereits frühzeitig von den Almen abgetrieben werden mussten.

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Auch in Adnet waren die Floriani an 20 Tagen in diesem Sommer zu den Bauern unterwegs. In der Tennengauer Gemeinde werden auch einige Privathaushalte versorgt. „Wir fahren nur Nutzwasser. Die Abnehmer werden darüber informiert, dass es sich nicht um Trinkwasser handelt“, sagt Ortsfeuerwehrkommandant Daniel Olsacher.

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