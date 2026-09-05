In den höchsten Sphären des barocken Europas

Wir werden so lange hart an der Qualität der Trigonale arbeiten, bis auch der Landeshauptmann und die Kulturreferentin sie besuchen: Es war ein „augenzwinkerndes“ Versprechen, mit dem Intendant Stefan Schweiger die Dissonanzen im Vorfeld mit dem Land Kärnten kommentierte, das sich (wie berichtet) nicht zu werbewirksamen Einladungs-Mails (wie beim Carinthischen Sommer) durchringen konnte. Beim ausverkauften Auftakt des Trigonale-Kernfestivals Freitag im dreigeschossigen Renaissance-Arkadenhof war man qualitativ jedenfalls in den höchsten Sphären virtuoser Könnerschaft und innigster Interpretationskunst angelangt.