Kostendruck bringt Bäder in NÖ ins Schwitzen

Ins Wasser gefallen ist der heurige Badesommer nicht. Denn Dreiviertel der niederösterreichischen Freibäder durften sich laut Wirtschaftskammer NÖ ob der hohen Temperaturen und vielen Hochsommertage im Vergleich zum Vorjahr über einen Zuwachs an Besuchern freuen. Und dennoch betont Harald Gölles, Sprecher der Bäderbetriebe in der WKNÖ: „Ein guter Sommer verschafft den Betrieben Luft. Er löst aber die strukturellen Herausforderungen nicht.“ Öffentliche Bäder sind kaum kostendeckend zu führen, die Finanzierung wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Gemeinden müssen sogar selbst in den Budgettopf greifen, um weiter einen (Frei-)Badbetrieb anbieten zu können.