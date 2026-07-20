Als das Schwimmen noch einen Schilling kostete

„Lido der Kurstadt“ ist Sandstrand aus Krems

Auch der berühmte Sandstrand ist seit der ersten Stunde dabei. Der feine Quarzsand stammt aus der Donau bei Krems und wird alle zwei Jahre mit rund 200 Tonnen aufgefüllt, weil Wind und Badegäste ihn nach und nach abtragen. Schon am Eröffnungstag stürmten rund 15.000 Besucher das neue Bad. Der Eintritt kostete damals einen Schilling. „Auswärtige mussten 1,50 Schillinge bezahlen“, so Scholda. Anders als klassische Freibäder wird das Becken mit natürlichem Thermalwasser gespeist.