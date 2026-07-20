Als das Schwimmen noch einen Schilling kostete

Vor 100 Jahren eröffnete das Strandbad Baden. Der damalige Bürgermeister hatte die Vision, ein Schwimmbad nach dem Vorbild der eleganten Strandbäder an der italienischen Adria zu schaffen. Am 24. Juli steigt ein großes Geburtstagsfest vor Ort.
Seit einem Jahrhundert gehört das Thermalstrandbad Baden zum Sommer wie Eis, Pommes und Sonnenschein. Das Besondere: Vieles ist bis heute noch original – von den Duschen bis zu den Wasserhähnen. Auch die beiden großen Becken gab es bereits von Beginn an.
„Sensationsbad“ wurde in nur 80 Tagen Bauzeit errichtet
Als das Strandbad am 24. Juli 1926 eröffnete, war es eine Sensation. Mehr als 100 Firmen und über 1000 Arbeiter errichteten die Anlage in nur 80 Arbeitstagen – mitten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. „Der damalige Bürgermeister Josef Kollmann wollte Baden zum internationalen Kur- und Sommerparadies machen“, erzählt Ulrike Scholda, Leiterin der Abteilung Kultur und Museen in Baden. Sogar britische Zeitungen berichteten über das damals hochmoderne „Lido der Kurstadt“.
„Lido der Kurstadt“ ist Sandstrand aus Krems
Auch der berühmte Sandstrand ist seit der ersten Stunde dabei. Der feine Quarzsand stammt aus der Donau bei Krems und wird alle zwei Jahre mit rund 200 Tonnen aufgefüllt, weil Wind und Badegäste ihn nach und nach abtragen. Schon am Eröffnungstag stürmten rund 15.000 Besucher das neue Bad. Der Eintritt kostete damals einen Schilling. „Auswärtige mussten 1,50 Schillinge bezahlen“, so Scholda. Anders als klassische Freibäder wird das Becken mit natürlichem Thermalwasser gespeist.
Zwischen 1945 und 1947 war das Bad für die Bevölkerung geschlossen. „Damals durften nur die Russen das Bad nutzen“, erklärt Scholda. Heute kommen – je nach Sommerwetter – bis zu 200.000 Gäste pro Saison, an Spitzentagen sind es an die 5000.
Großes Geburtstagsfest am 24. Juli
Zum 100. Geburtstag hat Baden ein umfangreiches Jubiläumsprogramm organisiert. Der Höhepunkt ist die große Geburtstagsfeier am 24. Juli. Das Rollettmuseum in Baden zeigt dazu auch eine Sonderausstellung mit historischen Bauplänen, Fotografien und Filmaufnahmen.
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