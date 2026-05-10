Zwei Schüler stellen klar: „Angst haben wir keine“

Obwohl die Welt derzeit zusehends aus dem Gleichgewicht gerät – Stichwort unter anderem Kriege -, hat die 16-Jährige keine Angst vor der Zukunft. „Die ganzen Details, die man durch die Medien erfährt, regen einen schon zum Nachdenken an. Wird es zum dritten Weltkrieg kommen? Das weiß man nicht. Jedenfalls thematisieren wir das auch in der Schule“, sagt sie. Und Josef ergänzt: „Dass Österreich in eine Kriegssituation gerät? Darunter kann ich mir nicht viel vorstellen. Angst habe ich keine, aber auch ich denke über diese Inhalte vermehrt nach. Denn sie betreffen einen im Alltag immer mehr – etwa bei der heurigen Urlaubsplanung.“