So entstand der Name der Zillertaler Schürzenjäger

Spannend ist auch, wie der Bandname entstanden ist. „Wir haben im Berghof in Mayrhofen am Nachmittag vor rund 200 Frauen Musik gemacht und wurden dann spontan gefragt, ob wir am Abend auch nochmals auftreten können. Das haben wir gemacht und als wir beim Lokal ankamen, hing ein großes Plakat an der Wand: ,Heute spielen die Schürzenjäger!’ Wir dachten, dass die Besitzerin doch eine andere Gruppe engagiert hatte – aber sie sagte: ,Nein, damit meine ich euch. Ich habe am Nachmittag gesehen, dass ihr Schürzenjäger seid – dieser Bandname ist geblieben.“