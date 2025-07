Weil er „lieb schrieb“: Frau verlor 60.000 Euro

„Ich habe alles verloren“, klagt eine 50-jährige Frau aus Schwechat, die auf ein sogenanntes Love Scam eines Betrügers hineingefallen ist. „Begonnen hat alles mit einer netten Nachricht per Messenger“, so Frau M. (Name der Redaktion bekannt). Obwohl sie damals in einer festen Partnerschaft war, begann sie mit dem sympathischen Herrn zu kommunizieren. „Er hat so lieb geschrieben, ich sei eine schöne Frau und Ähnliches“, schildert M. Er schickte ihr ein Foto und drängte bald auf ein Treffen.