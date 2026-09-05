So kreativ, freudvoll und stark kann Altern sein

Emira Kundurovic hat aus einem Sakko vom Schwiegervater einer Freundin ein elegantes Outfit gezaubert. Zwei Taschenuhren symbolisieren, wie die Zeit vergeht. „Aber es ist wichtig, nicht die Jahre zu zählen“, sagt die 78-Jährige. Aus einem Männerfrack und einem Rock, der aus einem Taschenstoff gefertigt wurde, hat Luise Poppeller einen zeitlosen Schwarz-weiß-Look designt. Sie hat nicht nur in puncto Nähen viel dazu gelernt, sondern auch durch den Austausch mit den anderen Frauen.