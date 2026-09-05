Demo in Zagreb wegen illegaler Giftmüll-Deponie

Teil des Mülls gefährlich und ökotoxisch

Bei dem Material, die seit Monaten in Gospić gelagert werden, handelt es sich laut Staatsanwaltschaft und der Umweltbehörde um gemischte technogene Abfälle, wie Kunststoffe, Elektro- und Elektronikschrott sowie medizinische Abfälle, die aus verschiedenen EU-Ländern stammen sollen. Ein Teil davon wird sogar offiziell als gefährlicher und ökotoxischer Abfall eingestuft. Untersuchungen deckten doppelt so hohe Arsenwerte wie erlaubt auf. Dazu kommen erhöhte Konzentrationen von Chrom, Kupfer, Nickel und Blei.