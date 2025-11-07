Im Klub66: „Die Musik ist mein Jungbrunnen“

Generationen kommen zusammen

„Wir sind intergenerativ. Wir wollen, dass unterschiedliche Generationen zusammenkommen und einen tollen Abend haben“, schildert Peter Trenkler, der gemeinsam mit Martin Schmid den Klub66 ins Leben gerufen hat. Bereits vor fünf Jahren hat das Projekt im kleinen Rahmen im Tanzcafé Jenseits begonnen. „Wir wollten immer ins U4, dafür braucht man aber viele Leute. Das haben wir geschafft“, freut sich Schmid. Sie sehen ihren Auftrag darin, Menschen zusammenzubringen und aus der Einsamkeit zu holen. An diesem Abend ist auch Türsteher-Legende Conny de Beauclair im Einsatz.