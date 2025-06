3 Blitz-Tote in Tirol: „Mehr Schicksal geht nicht“

Kein vergleichbares Unglück in letzten Jahrzehnten

Wechner kann sich an kein ähnlich dramatisches Unglück mit mehreren Toten durch Blitzschlag in den vergangenen 20 Jahren erinnern. In dieselbe Kerbe schlägt auch Franz Markart, der Ausbildungsleiter der Tiroler Alpinpolizei. „Ich weiß nur einen Fall aus dem Karwendel, der mehr als 20 Jahre zurückliegt. Damals traf ein Blitz eine Gruppe von Alpinisten beim Abstieg von der Ödkarspitze. Es gab zwei Tote und zwei Schwerverletzte.“