Karalis löst verletzten Duplantis als Sieger ab

Fällt noch ein Weltrekord?

Insgesamt gab es bisher heuer bei der Diamond League vier Weltrekorde – und zwar durch Josh Kerr (Gb) über die Meile (3:42,66), Emmanuel Wanyonyi (Ken) über 1000 m (2:11,83), Alison dos Santos (Bra) über 400 m Hürden (45,80) und Masai Russell (USA) über 100 m Hürden (12,09). Ob am Samstag, dem zweiten und letzten Tag des Damond-League-Finals, noch ein Rekord fällt, steht in den Sternen. Russell traut sich aber zu, bei idealen Bedingungen sogar unter 12,00 Sekunden laufen zu können. Und schließlich steht am Samstag noch der 800-m-Hit der Frauen mit Audrey Werro (Sz) und Femke Broeders-Bol (Hol) auf dem Programm. Werro hatte sich heuer mit 1:53,70 dem Uralt-Rekord der Tschechin Jarmila Kratochvilová (1:53,28) weiter genähert. Schon jetzt zog Petr Stastny, CEO der Diamond League, sein Fazit für 2026: „Das war die beste Saison der Diamond League aller Zeiten.“ Die Premiere hatte 2010 in Doha stattgefunden.