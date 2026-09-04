Premiere! ÖFB-Legionär glänzt bei Lyon-Sieg

Felix Bacher hat am Freitag seinen ersten Treffer im Trikot von Olympique Lyon erzielt.
Der im Sommer in die Ligue 1 gewechselte Innenverteidiger war beim 3:1-Heimsieg seines Teams gegen Auxerre in der 28. Minute nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 zur Stelle.
Der 25-jährige Tiroler wurde im Finish ausgewechselt. Lyon ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Meisterschaft gestartet, Bacher war immer im Einsatz. Den Sprung in die Champions League hatte „OL“ verpasst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.