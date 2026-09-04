Sicherungen rissen aus: Kletterer stürzte in Tiefe

29-Jähriger stürzte rund 20 Meter in Tiefe

Doch in dem Moment, als sich der 29-Jährige zum Ablassen in seinen Klettergurt setzte, passierte das Unglück: Beide Sicherungsmittel lösten sich aus dem Fels. Der Kletterer stürzte daraufhin rund 20 Meter über die Wand in die Tiefe und blieb verletzt liegen.