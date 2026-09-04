Hochprozentige Beute um mehr als 10.000 Euro

Dreister Coup in einem Gastronomiebetrieb in Ellmau in Tirol: Ein bislang unbekannter Täter brach in einen Keller ein und ließ mehrere hochwertige alkoholische Getränke mitgehen. Der Schaden: mehr als 10.000 Euro!
Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag schlug ein bislang unbekannter Einbrecher in Ellmau (Bezirk Kufstein) zu. „Der Täter verschaffte sich Zutritt zum Keller eines Gastronomiebetriebes“, so die Polizei.
Die Polizei ermittelt
Dort hatte es der Unbekannte offenbar gezielt auf hochpreisige Spirituosen und andere alkoholische Getränke abgesehen. Mehrere Flaschen wurden gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizei auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen.
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