Hochprozentige Beute um mehr als 10.000 Euro

Die Polizei ermittelt

Dort hatte es der Unbekannte offenbar gezielt auf hochpreisige Spirituosen und andere alkoholische Getränke abgesehen. Mehrere Flaschen wurden gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizei auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen.