Special Exercise
He deliberately shakes like a leaf in the title race
Thanks in part to a special relaxation exercise, Michael Sandner has nerves of steel—which should help the Upper Austrian, above all, in the title race of the Motocross National Championship. He has already managed to overcome his fears with this technique.
With a resting heart rate of around 38 beats per minute, it’s hardly any wonder that Michael Sandner, with his sights set on the MX Open title ahead of Sunday’s penultimate round of the Motocross National Championship in Oberdorf, says quite calmly: “I’m totally relaxed; I’ve built up a good lead and am just going to ride my races!”
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