Zwei Frauen nach Unfällen in Innsbruck verletzt

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten beschäftigten am Freitag die Einsatzkräfte in Innsbruck. In einem Fall wurde eine Motorradfahrerin von einem Pkw gegen einen Lkw geschoben. Wenig später kam eine 81-jährige Radfahrerin nach einem Ausweichmanöver zu Sturz.
Gegen 8 Uhr kam es an der Kreuzung Weingartenerstraße und Völser Straße zu einem der folgenschweren Verkehrsunfälle. Ein 21-jähriger Österreicher dürfte eine an der Kreuzung wartende Motorradfahrerin übersehen haben. „Mit seinem Pkw prallte er auf das Motorrad und schob dieses gegen einen kreuzenden Lkw“, heißt es seitens der Polizei.
Motorrad schwer beschädigt
Die 61-jährige Motorradlenkerin kam dabei zu Sturz und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung wurde die Frau zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Ihr Motorrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.
Radfahrer erschrak und stürzte
Nur rund zwei Stunden später ereignete sich auf dem Radweg des St. Sigmund Ufers ein weiterer Unfall. „Eine 81-jährige Österreicherin war mit ihrem Fahrrad in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Markthalle wollte sie nach rechts abbiegen“, so die Ermittler.
Dabei erschrak die Seniorin offenbar vor einer bislang unbekannten Radfahrerin, die auf annähernd gleicher Höhe unterwegs war. Die 81-Jährige lenkte daraufhin stark nach links zurück und kam zu Sturz.
Die unbekannte Radfahrerin blieb zunächst noch einige Zeit an der Unfallstelle, setzte anschließend jedoch ihre Fahrt in Richtung Osten fort. Die 81-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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