Zwei Frauen nach Unfällen in Innsbruck verletzt

Gegen 8 Uhr kam es an der Kreuzung Weingartenerstraße und Völser Straße zu einem der folgenschweren Verkehrsunfälle. Ein 21-jähriger Österreicher dürfte eine an der Kreuzung wartende Motorradfahrerin übersehen haben. „Mit seinem Pkw prallte er auf das Motorrad und schob dieses gegen einen kreuzenden Lkw“, heißt es seitens der Polizei.