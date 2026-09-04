Nach Crash mit Bikerin von Unfallstelle getürmt

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 12.15 Uhr. Die 49-Jährige fuhr mit dem Fahrrad entlang der Sepp Grünbacher Promenade und befand sich im Bereich der Grenobler Brücke, als das Unglück passierte. „Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Radfahrer“, heißt es von der Polizei.