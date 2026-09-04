Nach Crash mit Bikerin von Unfallstelle getürmt

Nach einem unbekannten Fahrradfahrer fahndet die Polizei in der Tiroler Landeshauptstadt. Der Mann ergriff prompt die Flucht, nachdem er mit einer einheimischen Fahrradfahrerin (49) kollidiert war.
Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 12.15 Uhr. Die 49-Jährige fuhr mit dem Fahrrad entlang der Sepp Grünbacher Promenade und befand sich im Bereich der Grenobler Brücke, als das Unglück passierte. „Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Radfahrer“, heißt es von der Polizei.
Beim darauffolgenden Sturz wurde die Frau schwer verletzt.
Von Unfallstelle geflüchtet
Der unbekannte Radfahrer blieb lediglich kurz stehen und ergriff gleich die Flucht, ohne seine Daten zu hinterlassen. Rettungskräfte lieferten die Verletzte in die Innsbrucker Klinik ein. Die Polizei bittet den unbekannten Radfahrer bzw. etwaige Zeugen des Unfalls, sich zu melden: 059133/7591
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