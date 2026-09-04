LH Mattle dreht Gemeinden Parkgebühren-Erhöhung ab

Rechnung hätten Betriebe und Kunden bezahlt

„Eine Anhebung der gesetzlichen Obergrenze um mehr als 45 Prozent hätte die Schranke für deutlich höhere Parkgebühren in ganz Tirol geöffnet“, rechnete Thaler vor: „Die Rechnung hätten Handwerks- und Servicebetriebe im Einsatz vor Ort sowie die Kundinnen und Kunden unserer heimischen Betriebe bezahlt.“