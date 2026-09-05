Was hinter Preissprung bei Öffi-Tickets steckt

Teurer wurde in Tirol auch das „All-Inclusive-Jahresticket“, das für das gesamte Bundesland gilt. Das schlägt jetzt mit 112,60 Euro zu Buche. Bisher kostete es 99,80 Euro. Die knapp 13 Prozent Steigerung kommt im Vergleich zu den normalen Schul- und Lehrtickets moderat daher. Doch auch das ein saftiger Preissprung. Kein Trost ist es da, dass die Ticket-Preise für die Jungen auch in anderen Bundesländern stark angezogen haben.