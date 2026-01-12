Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show

Rot und Schwarz als Klassiker

Wie immer top: Amal Clooney, die an der Seite ihres Ehemannes George Clooney in einer roten Traumrobe alle Blicke auf sich zog. Mit seiner schönen Gattin an der Seite war es für den Hollywoodstar später wohl nur halb so schlimm, dass er beim Preisregen leer ausging.