Golden-Globes-Roben

Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show

Star-Style
12.01.2026 06:56
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Mit der Verleihung der Golden Globes ist die Award-Saison in Hollywood offiziell eingeläutet. Die Stars versprühten in Los Angeles Glamour, Glanz und zeigten sich in atemberaubenden Roben. Den Wow-Auftritt des Abends legte aber eindeutig Jennifer Lawrence hin!

Denn Lawrence kam in einem Naked-Dress von Givenchy, bei dem an diesem Abend wohl jedem die Spucke wegblieb. Lediglich ein paar strategisch gut platzierte Stickblumen sorgten dafür, dass die intimsten Stellen der 35-Jährigen verdeckt blieben. Und das auch nur von vorne …

Beim Interview mit „ET“ witzelte Lawrence schließlich, dass sie mit ihrem sexy Outfit auf jeden Fall noch auf Afterpartys gehen will: „Wo ich schon mal nackt bin, lohnt sich das.“

Jennifer Lawrence stahl in einem Hauch von Nichts von Givenchy allen die Show.
Jennifer Lawrence stahl in einem Hauch von Nichts von Givenchy allen die Show.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)
Kein Wunder! Immerhin ließ sie unten den gestickten Blüten sehr viel Haut durchblitzen.
Kein Wunder! Immerhin ließ sie unten den gestickten Blüten sehr viel Haut durchblitzen.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Welche Jennifer trug‘s besser?
Doch nicht nur JLaw, sondern auch J.Lo zeigte auf dem roten Teppich der Golden Globes jede Menge Haut. Die Sängerin und Schauspielerin sorgte in einem transparenten Vintage-Kleid von Jean-Louis Scherrer für ein wahres Blitzlichtgewitter. 

Der Grund war eindeutig: Über den durchsichtigen Stoff des Designer-Kleides im Mermaid-Style verliefen lediglich einige Glitzerranken, die das Nötigste verdeckten. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Welche Jennifer trug den Naked-Dress-Trend besser?

Jennifer Lopez sorgte in ihrem Vintage-Kleid ebenfalls für jede Menge Furore.
Jennifer Lopez sorgte in ihrem Vintage-Kleid ebenfalls für jede Menge Furore.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)
Der transparente Stoff war nur mit glitzernden Ranken besetzt.
Der transparente Stoff war nur mit glitzernden Ranken besetzt.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Kylie untestützte Chalamet als „Goldene Göttin“
Kylie Jenner verzichtete hingegen auf einen Gang über den roten Teppich. Stattdessen benutzte sie den Flur ihrer Villa als Laufsteg – vor den Augen von knapp 400 Millionen ihrer Follower auf Instagram.

Im Saal neben ihren Freund Timothée Chalamet konnte sie sicher sein, dass die Kamera sie in ihrem goldenen, hautengen Glitzer-Kleid und ihrem 100-Karat-Diamanten-Look mit Sicherheit finden würde.

Kylie Jenner verzichtete auf den Gang über den Red Carpet und machte lieber den Flur ihrer Villa ...
Kylie Jenner verzichtete auf den Gang über den Red Carpet und machte lieber den Flur ihrer Villa zum Laufsteg.(Bild: instagram.com/kyliejenner)
Lesen Sie auch:
Timothée Chalamet durfte sich endlich auch einen Golden Globe abholen. Er setzte sich in der ...
Gewinner des Abends
Chalamet holt sich Golden Globe – und dankt Kylie!
12.01.2026

Rot und Schwarz als Klassiker
Wie immer top: Amal Clooney, die an der Seite ihres Ehemannes George Clooney in einer roten Traumrobe alle Blicke auf sich zog. Mit seiner schönen Gattin an der Seite war es für den Hollywoodstar später wohl nur halb so schlimm, dass er beim Preisregen leer ausging. 

Amal Clooney sah neben ihrem George wie immer zauberhaft schön aus!
Amal Clooney sah neben ihrem George wie immer zauberhaft schön aus!(Bild: AP/Richard Shotwell)

Auf klassisches Schwarz mit jeder Menge Glamour setzten hingegen Selena Gomez und Ariana Grande. Während Gomez in einem funkelnden Dress mit weißem Federkragen von Chanel einfach eine fantastische Figur machte, war es vor allem der ikonische Style von Grandes Vivienne-Westwood-Dress, der für Aufsehen sorgte. 

Selena Gomez trug Chanel.
Selena Gomez trug Chanel.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Ariana Grande hatte sich für eine Robe von Vivienne Westwood entschieden.
Ariana Grande hatte sich für eine Robe von Vivienne Westwood entschieden.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Tiefe Einblicke am Red Carpet
Mit tiefen Einblicken punktete schließlich auch Teyana Taylor, die sich in einem schwarzen Kleid von Schiaparelli den Golden Globe als beste Nebendarstellerin abholen durfte. 

Ebenfalls für einen wahren Wow-Moment am Red Carpet sorgte „Wednesday“-Star Jenna Ortega, die in ihrer Robe von Dilara Findikoglu frech ihren Busen blitzen ließ. 

Teyana Taylor holte sich in einem Kleid von Schiaparelli ihren Golden Globe ab.
Teyana Taylor holte sich in einem Kleid von Schiaparelli ihren Golden Globe ab.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Jenna Ortega zeigte viel Haut ...
Jenna Ortega zeigte viel Haut ...(Bild: AP/Richard Shotwell)
... und ließ sogar ihren Busen blitzen!
... und ließ sogar ihren Busen blitzen!(Bild: AP/Richard Shotwell)

Futuristischer Look
Der Preis für den wohl futuristischsten Look des Abends durfte sich vermutlich „One Battle after another“-Star Chase Infiniti abholen. Sie kam in einer Robe von Louis Vuitton, die ein wenig an einen Lampenschirm erinnerte, aber dank eines Spiegel-Effekts und Glitzer-Details eindeutig zu den Hingucker-Styles des Abends gehörte.

Ebenfalls top: Kate Hudson in einer silbernen Robe von Giorgio Armani sowie Amanda Seyfried in einem weißen Dress von Versace in der Trendfarbe des Jahres!

Chase Infiniti
Chase Infiniti(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Kate Hudson
Kate Hudson(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Hier gibt es noch mehr Wow-Looks von den Golden Globes zum Durchklicken:

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte in der Nacht auf Montag in Beverly Hills bekannt. Zu den strahlenden Siegern zählten unter anderem Timothée Chalamet, Rose Byrne, Jessie Buckley, Wagner Moura und Paul Thomas Anderson, der als bester Regisseur ausgezeichnet wurde.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
