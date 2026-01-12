Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show

Mit der Verleihung der Golden Globes ist die Award-Saison in Hollywood offiziell eingeläutet. Die Stars versprühten in Los Angeles Glamour, Glanz und zeigten sich in atemberaubenden Roben. Den Wow-Auftritt des Abends legte aber eindeutig Jennifer Lawrence hin!
Denn Lawrence kam in einem Naked-Dress von Givenchy, bei dem an diesem Abend wohl jedem die Spucke wegblieb. Lediglich ein paar strategisch gut platzierte Stickblumen sorgten dafür, dass die intimsten Stellen der 35-Jährigen verdeckt blieben. Und das auch nur von vorne …
Beim Interview mit „ET“ witzelte Lawrence schließlich, dass sie mit ihrem sexy Outfit auf jeden Fall noch auf Afterpartys gehen will: „Wo ich schon mal nackt bin, lohnt sich das.“
Welche Jennifer trug‘s besser?
Doch nicht nur JLaw, sondern auch J.Lo zeigte auf dem roten Teppich der Golden Globes jede Menge Haut. Die Sängerin und Schauspielerin sorgte in einem transparenten Vintage-Kleid von Jean-Louis Scherrer für ein wahres Blitzlichtgewitter.
Der Grund war eindeutig: Über den durchsichtigen Stoff des Designer-Kleides im Mermaid-Style verliefen lediglich einige Glitzerranken, die das Nötigste verdeckten. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Welche Jennifer trug den Naked-Dress-Trend besser?
Kylie untestützte Chalamet als „Goldene Göttin“
Kylie Jenner verzichtete hingegen auf einen Gang über den roten Teppich. Stattdessen benutzte sie den Flur ihrer Villa als Laufsteg – vor den Augen von knapp 400 Millionen ihrer Follower auf Instagram.
Im Saal neben ihren Freund Timothée Chalamet konnte sie sicher sein, dass die Kamera sie in ihrem goldenen, hautengen Glitzer-Kleid und ihrem 100-Karat-Diamanten-Look mit Sicherheit finden würde.
Rot und Schwarz als Klassiker
Wie immer top: Amal Clooney, die an der Seite ihres Ehemannes George Clooney in einer roten Traumrobe alle Blicke auf sich zog. Mit seiner schönen Gattin an der Seite war es für den Hollywoodstar später wohl nur halb so schlimm, dass er beim Preisregen leer ausging.
Auf klassisches Schwarz mit jeder Menge Glamour setzten hingegen Selena Gomez und Ariana Grande. Während Gomez in einem funkelnden Dress mit weißem Federkragen von Chanel einfach eine fantastische Figur machte, war es vor allem der ikonische Style von Grandes Vivienne-Westwood-Dress, der für Aufsehen sorgte.
Tiefe Einblicke am Red Carpet
Mit tiefen Einblicken punktete schließlich auch Teyana Taylor, die sich in einem schwarzen Kleid von Schiaparelli den Golden Globe als beste Nebendarstellerin abholen durfte.
Ebenfalls für einen wahren Wow-Moment am Red Carpet sorgte „Wednesday“-Star Jenna Ortega, die in ihrer Robe von Dilara Findikoglu frech ihren Busen blitzen ließ.
Futuristischer Look
Der Preis für den wohl futuristischsten Look des Abends durfte sich vermutlich „One Battle after another“-Star Chase Infiniti abholen. Sie kam in einer Robe von Louis Vuitton, die ein wenig an einen Lampenschirm erinnerte, aber dank eines Spiegel-Effekts und Glitzer-Details eindeutig zu den Hingucker-Styles des Abends gehörte.
Ebenfalls top: Kate Hudson in einer silbernen Robe von Giorgio Armani sowie Amanda Seyfried in einem weißen Dress von Versace in der Trendfarbe des Jahres!
Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte in der Nacht auf Montag in Beverly Hills bekannt. Zu den strahlenden Siegern zählten unter anderem Timothée Chalamet, Rose Byrne, Jessie Buckley, Wagner Moura und Paul Thomas Anderson, der als bester Regisseur ausgezeichnet wurde.
