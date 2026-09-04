27-Jährige nach Einbruch in Sportverein gefasst

In Wien-Favoriten konnte am Donnerstagabend ein Einbruch in einen Sportverein geklärt werden. Eine 27-jährige Ungarin war gegen 22.30 Uhr über das Dach in den Innenhof der Anlage gekrochen und hatte eine Glasscheibe eingeworfen.
In der Kantine durchsuchte die Verdächtige mehrere Schubladen und steckte diverse Lebensmittel ein. Sie rechnete jedoch nicht mit der Überwachungskamera: Der Vereinsverantwortliche beobachtete den Einbruch live auf dem Bildschirm und schlug Alarm.
Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen, ergriff die 27-Jährige die Flucht. Weit kam sie nicht: Die Beamten konnten die Tatverdächtige in einem nahegelegenen Industriegebiet stellen. Die Ungarin wurde vorläufig festgenommen.
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