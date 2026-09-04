Alkohol und Drogen: Polizei kassierte 25 Scheine

In regelmäßigen Abständen führt die Polizei Schwerpunktkontrollen auf Kärntens Straßen durch. So auch in der Nacht auf Freitag – mit besonderem Fokus auf Alkohol und Drogen. Dabei gingen den Beamten einige Sünder ins Netz.
Eigentlich sollten die regelmäßigen Schwerpunktkontrollen der Kärntner Polizei wohl auch eine präventive oder abschreckende Wirkung auf die Lenker haben. Aber von kleinen Schwankungen abgesehen gehen den Beamten immer eine konstante Anzahl an Verkehrssündern ins Netz, die es mit Alkohol oder Drogen am Steuer nicht so genau nehmen.
25 Führerscheine wurden abgenommen
So auch in der Nacht auf Freitag. „Es wurden insgesamt 19 Führerscheine wegen Lenken eines Kfz unter Alkoholeinfluss und sechs Führerscheine wegen Lenken eines Kfz unter Drogeneinfluss abgenommen“, zieht die Landesverkehrsabteilung am Freitagmorgen Bilanz. Damit liegt dieser Schwerpunkt nahe beim Jahresschnitt von 18 Alkohol- und sieben Drogensündern. Von Prävention kann man da wohl eher nicht sprechen – aber vielleicht hilft ja die Nachdenkzeit.
Auch sonst waren viele Lenker nicht besonders korrekt unterwegs – neben zehn Minderalkoholisierungen wurden noch 284 Übertretungen nach der StvO und dem KFG angezeigt. Zusätzlich verteilten die Beamten 278 Organmandate.
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