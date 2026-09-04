Alkohol und Drogen: Polizei kassierte 25 Scheine

25 Führerscheine wurden abgenommen

So auch in der Nacht auf Freitag. „Es wurden insgesamt 19 Führerscheine wegen Lenken eines Kfz unter Alkoholeinfluss und sechs Führerscheine wegen Lenken eines Kfz unter Drogeneinfluss abgenommen“, zieht die Landesverkehrsabteilung am Freitagmorgen Bilanz. Damit liegt dieser Schwerpunkt nahe beim Jahresschnitt von 18 Alkohol- und sieben Drogensündern. Von Prävention kann man da wohl eher nicht sprechen – aber vielleicht hilft ja die Nachdenkzeit.