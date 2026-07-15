Führerschein-Neuling (17) fährt Auto zu Schrott

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 22 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache sei der 17-jährige Einheimische mit seinem Auto plötzlich von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr das Fahrzeug zunächst eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort aufgestelltes Schild.