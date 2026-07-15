Führerschein-Neuling (17) fährt Auto zu Schrott

Spektakulärer Unfall Dienstagabend im Tiroler Imst: Ein 17-jähriger Einheimischer kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, bretterte über eine Verkehrsinsel und krachte letztlich gegen die Leitschiene. Der Lenker erlitt Verletzungen, am Auto entstand Totalschaden.
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 22 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache sei der 17-jährige Einheimische mit seinem Auto plötzlich von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr das Fahrzeug zunächst eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort aufgestelltes Schild.
Anschließend geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte letztlich gegen die Leitschiene, berichtete die Exekutive.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 17-Jährige wurde von der alarmierten Rettung erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Zams gebracht. Über den Grad der Verletzungen lagen zunächst keine näheren Informationen vor.
Bitter für den Führerschein-Neuling: An seinem Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.