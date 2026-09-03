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Protest abgewiesen

ÖFB bestätigt: Chaos-Klub endgültig gescheitert

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.09.2026 17:56
Der BSK wird in der laufenden Saison nicht in die Regionalliga Nord einsteigen.
Der BSK wird in der laufenden Saison nicht in die Regionalliga Nord einsteigen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Nach wochenlangen Warten steht fest: Dem Einspruch des Bischofshofen Sportklub 1933 gegen die Nicht-Zulassung für die Regionalliga Nord wird nicht stattgegeben. Das bestätigte der österreichische Fußballbund. Bis zur Entscheidung, was mit den vom Chaos-Klub blockierten Kickern passiert, dauert es aber noch. 

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War es das nun endgültig für den BSK 1933? Sportlich auf jeden Fall, wenn man sich die Entscheidung des Rechtsmittelsenats des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) ansieht. Diese wurde am Donnerstagabend bekannt gegeben. Der Chaos-Klub, der bis zum Ende der vergangenen Saison in der Regionalliga spielte, bekam auch in dritter Instanz eine Absage für seinen Protest. Diesen hatte der BSK gegen die Nicht-Zulassung für die Regionalliga Nord eingelegt. 

Damit steht fest: Sollte der Fußballverein am Freitag (18.30 Uhr) im ÖFB-Cup bei Bundesligist Altach verlieren, ist die Saison für den Chaos-Klub, der sich laufend in juristischen Auseinandersetzungen mit der Stadtgemeinde Bischofshofen befindet, schon nach dem zweiten Spiel beendet.

Kicker und Kinder müssen noch warten
Weiter in der Warteschleife hängen die Spieler, denen der BSK bis zuletzt nicht ohne die Zahlung einer Ablöse einen Wechsel zu anderen Vereinen ermöglichte. Dazu zählen die beiden Brüder Mirnes und Mirel Kahrimanovic, die längst bei Hallein trainieren, aber aufgrund der Blockade nicht spielen durften. Auch Dutzende Kinder zählen zu den Betroffenen. Sie waren einst Teil des BSK, wollen aber jetzt für den SC Bischofshofen auflaufen. 

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Nachdem Klarheit bezüglich des BSK herrscht, kann der SFV nun über die Zukunft der angesprochenen Kicker entscheiden. „Dies wird in der bereits anberaumten Vorstandssitzung am Montag, 21. September 2026, erfolgen“, ließ der Verband per Aussendung wissen. Das Ergebnis werde nach der Beschlussfassung unmittelbar nach der Sitzung bekannt gegeben. 

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