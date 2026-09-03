ÖFB bestätigt: Chaos-Klub endgültig gescheitert

War es das nun endgültig für den BSK 1933? Sportlich auf jeden Fall, wenn man sich die Entscheidung des Rechtsmittelsenats des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) ansieht. Diese wurde am Donnerstagabend bekannt gegeben. Der Chaos-Klub, der bis zum Ende der vergangenen Saison in der Regionalliga spielte, bekam auch in dritter Instanz eine Absage für seinen Protest. Diesen hatte der BSK gegen die Nicht-Zulassung für die Regionalliga Nord eingelegt.