Jede Viertelstunde: Linie 150 wird aufgestockt

Die Linie 150 zwischen Salzburg und Bad Ischl bekommt mehr Fahrten. Ab 14. September verdichtet der Salzburger Verkehrsverbund das Angebot um acht zusätzliche Verbindungen pro Tag. Sie werden vor allem im Früh- und Abendverkehr eingesetzt und sollen Pendlern im Flachgau mehr Kapazität bringen. Zwischen Salzburg und St. Gilgen fährt die Linie 150 zur Hauptverkehrszeit künftig bis zu viermal pro Stunde.