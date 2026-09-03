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Mehr Busse im Flachgau

Jede Viertelstunde: Linie 150 wird aufgestockt

Salzburg
03.09.2026 17:00
Symbolbus
Symbolbus(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auf der stark nachgefragten Regionalbuslinie 150 zwischen Salzburg und Bad Ischl wird das Angebot ausgebaut. Ab 14. September kommen acht zusätzliche Verbindungen pro Tag dazu. Zur Hauptverkehrszeit fährt der Bus zwischen Salzburg und St. Gilgen bis zu viermal pro Stunde.

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Die Linie 150 zwischen Salzburg und Bad Ischl bekommt mehr Fahrten. Ab 14. September verdichtet der Salzburger Verkehrsverbund das Angebot um acht zusätzliche Verbindungen pro Tag. Sie werden vor allem im Früh- und Abendverkehr eingesetzt und sollen Pendlern im Flachgau mehr Kapazität bringen. Zwischen Salzburg und St. Gilgen fährt die Linie 150 zur Hauptverkehrszeit künftig bis zu viermal pro Stunde.

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Der Korridor zählt zu den stärksten Regionalbusstrecken Österreichs, an starken Wochenenden nutzen bis zu 10.000 Fahrgäste die Verbindung. Bereits seit April 2025 ergänzt die Expresslinie 150X das Angebot zu touristischen Zielen wie St. Gilgen, Strobl und Bad Ischl. Weitere Ausweitungen sind ab Frühjahr 2027 geplant.

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