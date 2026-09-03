Pleite zum Europacup-Auftakt für Red Bull Salzburg

Dem Spiel tat’s gut. Von Beginn an war es ein hitziges Duell. Neo-Bulle Kalynuk musste nach nur sechs Minuten aufgrund eines harten Checks gegen die Bande (Cut im Gesicht) vorzeitig in die Kabine. Die Haie bissen danach binnen 29 Sekunden doppelt zu. In Unterzahl wirkten die Salzburger überfordert. Da im Europapokal die Zeitstrafe nach einem Gegentor nicht endet, konnten Russell und Noebels die Löcher in der Bulls-Defensive ausnutzen – 2:0 vor der ersten Drittelpause.