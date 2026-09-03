Ferienende als nächster Stresstest für die A10

Zum Ferienende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rechnet die Asfinag auch in Salzburg mit starkem Reiseverkehr. Besonders auf der A10 bleibt die Staugefahr hoch. Im Pongau werden am Samstag letztmals testweise Auf- und Abfahrten gesperrt.
Auf Salzburgs wichtigster Nord-Süd-Route bleibt die Staugefahr am Wochenende hoch. Wegen des Ferienendes in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wird ab Freitag mehr Rückreiseverkehr Richtung Osten erwartet. Gleichzeitig rollt weiterhin Urlauberverkehr Richtung Süden über die A10.
Im Rahmen des Transitmanagements sperrt die Asfinag am Samstag im Pongau zwischen 8.00 und 18.00 Uhr zum letzten Mal testweise einzelne Auf- und Abfahrtsrampen. Damit soll Ausweichverkehr durch Orte verhindert werden. Zwischen Salzburg und der Mautstelle St. Michael gilt zusätzlich Tempo 100.
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