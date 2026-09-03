Ferienende als nächster Stresstest für die A10

Im Rahmen des Transitmanagements sperrt die Asfinag am Samstag im Pongau zwischen 8.00 und 18.00 Uhr zum letzten Mal testweise einzelne Auf- und Abfahrtsrampen. Damit soll Ausweichverkehr durch Orte verhindert werden. Zwischen Salzburg und der Mautstelle St. Michael gilt zusätzlich Tempo 100.