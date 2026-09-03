Pensionist (87) stirbt beim Glühbirnentauschen

Ein 87-jähriger Steirer stürzte Donnerstagfrüh beim Glühbirnentauschen von einer Leiter und verletzte sich tödlich. Seine Tochter fand ihn leblos auf.
Ein tragischer Vorfall ereignete sich Donnerstagfrüh in Neumarkt im Bezirk Murau: Die Tochter eines 87-Jährigen fand ihren Vater reglos im Haus auf. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.
Kein Fremdverschulden
Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Pensionist beim Wechseln einer Glühbirne von der Leiter gestürzt sein und dabei einen Genickbruch erlitten haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht.
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