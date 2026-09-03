Schwacher US-Dollar schickt Gold auf Höhenflug

Eine Kursschwäche des US-Dollars sorgte für eine stärkere Nachfrage nach Gold – und damit stieg am Donnerstag auch der Preis beim Edelmetall wieder deutlich an. An der Börsen in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4489 US-Dollar (3877 Euro) gehandelt und damit 100 Dollar höher als am Vortag.
Die US-Währung stand zu allen wichtigen Währungen unter Druck. Weil Gold auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Edelmetall auf dem Weltmarkt günstiger.
Hinweise auf Rückgang der US-Inflation
Am Markt wurde aber auch auf jüngste Aussagen des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, verwiesen. Dieser hatte am Mittwoch gesagt, dass es Hinweise auf einen weiteren Rückgang der Inflation in den USA gebe. Die Aussagen dämpften die Spekulation auf eine Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten, was den Goldpreis stütze.
Ende der vergangenen Woche war der Goldpreis noch deutlich gefallen, nachdem der Chef der US-Notenbank, Kevin Warsh, die Bedeutung der Inflationsbekämpfung besonders betont hatte. Dies wurde als starkes Signal für eine Zinserhöhung gedeutet. Mit dem aktuellen Preisanstieg hat der Goldpreise einen Teil der Verluste vom vergangenen Freitag wieder wettgemacht.
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