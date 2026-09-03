Austria gibt U21-Teamspieler Wels an WSG Tirol ab

Die Austria hat Moritz Wels an die WSG Tirol abgegeben. Der 21-jährige Offensivspieler war schon in der vergangenen Saison an die Wattener verliehen gewesen, er wechselte am Donnerstag nun fix nach Tirol.
Für die WSG erzielte Wels in bisher 30 Einsätzen in der Liga fünf Tore. Bei der Austria war er in der laufenden Saison sechsmal im Einsatz, einen Stammplatz konnte sich der ehemalige U21-Teamspieler nicht erarbeiten.
„Ich kehre zu einem Verein zurück, der mich und den ich sehr wertschätze“, sagte Wels zu seinem Wechsel.
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