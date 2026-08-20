Deutscher (23) bei Großarl-Wanderung geborgen

Etwas übermotiviert ist ein 23-jähriger Deutscher gemeinsam mit einer Gruppe zu einer Wanderung in Großarl in Salzburg aufgebrochen. Um 20.20 Uhr musste sich der junge Mann auf 2000 Metern-Seehöhe allerdings geschlagen geben. Seine Freunde alarmierten besorgt die Bergrettung.
Die Gruppe ist laut der Bergrettung von Schladming aus gestartet und Richtung Paarseen aufgebrochen. Im Bereich der Arlspitze bekamen die Einsatzkräfte schließlich den Notruf kurz nach 20 Uhr – der 23-jährige Deutsche unter der Gruppe konnte einfach nicht mehr weiter.
Einsatzleiter Hannes Prommegger von der Bergrettung schildert, dass die Gruppe nicht gut ausgerüstet gewesen sei. Wenig überraschend bilanziert er: „Sie dürften sich bei der Tourenplanung total überschätzt haben.“
Nur der erschöpfte 23-Jährige musste geborgen werden, der Rest der Gruppe konnte den Berg alleine absteigen, so Prommegger. Der Einsatz auf 2000 Metern Seehöhe dauerte ungefähr zweieinhalb Stunden.
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