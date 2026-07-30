Buckelwal-Geburt gefilmt ++ Walter Ruck ist weg

Vor der Ostküste Australiens ist erstmals die Geburt eines Buckelwals mithilfe einer Drohne gefilmt worden. Außerdem: Nach der aufgedeckten Abhöraffäre zieht Walter Ruck die Konsequenzen: Der Wiener Wirtschaftskammer-Chef tritt zurück. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.