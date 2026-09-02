Track and Field Athlete from Linz
After a “dark” period: A record in the night!
The Diamond League Final in Zurich will take place this weekend without any track and field athletes from Upper Austria. Following discus ace Lukas Weißhaidinger, ÖLV record-holding triple jumper Endi Kingley has also already ended his season. But Linz pole vaulter Lisa Gruber (21) is back: After a “dark” period, she set a new Upper Austrian record last night.
“Take Me To The Moon!” Lisa Gruber aptly captioned the photos of her record-breaking jump on Instagram with this song by Ian Asher—a feat the Linz native achieved last night! In the darkness of Pottenstein, the pole vaulter cleared 4.35 meters at the “Nightjump”—an Upper Austrian record!
Lisa can finally smile again
“This means a lot to me—and finally, I’m having a season without any major problems,” says Austria’s best pole vaulter, beaming again this year. Finally! After all, the last few years were overshadowed by illnesses and injuries.
“Giving up is not an option”
Two knee surgeries and shoulder problems are a thing of the past. Unfortunately, the myocarditis she developed following a COVID-19 vaccination in 2021 is still taking its toll! “I can’t push myself as hard as I used to in every training session,” says the athlete from LAC BMD Amateure Steyr, but one thing has always been clear to her: “Giving up is not an option!”
Sets her sights on the 2028 Olympics
Lisa is now just 10 cm shy of Kira Grünberg’s ÖLV record and can set her sights on international events: “Thanks in part to the Olympic Training Center and Coach Rudy Bourguignon: He tailors the training perfectly and is a great person!”
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