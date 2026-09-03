Millionen-Frage: Sparkurs trifft auch die Spitäler

Verschobene Investitionen, weniger Nachbesetzungen

Bei den Barmherzigen Brüdern Graz bestätigt man, dass „die aktuelle Notwendigkeit zu Sparmaßnahmen auch unser Krankenhaus trifft.“ Man befinde sich derzeit in enger Abstimmung mit dem Land Steiermark und dem Gesundheitsfonds. Aktuell geht man von Einsparungen über neun Millionen Euro aus. Das soll durch die Verschiebung und Reduktion größerer Investitionen, Optimierungen von internen Prozessen und teilweiser Nicht-Nachbesetzung von Pensionierungen erreicht werden. Das medizinische Angebot soll uneingeschränkt bleiben, auch ein direkter Personalabbau soll vermieden werden.