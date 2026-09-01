Vandans: Geländewagen schießt Pkw ab

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Vandans ist am Dienstagvormittag ein Pkw über den Gehsteig geschleudert worden und anschließend gegen eine Straßenlaterne gekracht. Das Fahrzeug kam in einem Garten zum Stillstand. Die Lenkerin des Pkw wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Gegen 9.30 Uhr wollte der Fahrer eines Geländewagens vom Fadergallweg in die Rodunderstraße einbiegen. Dabei dürfte der Lenker den Pkw übersehen haben, der just zu diesem Zeitpunkt talaufwärts auf der Rodunderstraße unterwegs war.
Durch die heftige Kollision wurde der Pkw über den Gehsteig geschleudert. Das Fahrzeug krachte daraufhin gegen eine Straßenlaterne und kam schließlich auf der Gartenböschung eines angrenzenden Wohnhauses zum Stillstand.
Lenkerin im Krankenhaus
Die Lenkerin des Pkw wurde zur Abklärung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Die Feuerwehr Vandans sicherte den stark beschädigten Pkw.
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