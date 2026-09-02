Stars, junge Talente und ein neues Pfingstfestival

Los geht die Saison am 28. und 29. September mit Anna Rakitina, den Grazer Philharmonikern und Starpianist Rudolf Buchbinder. Bereits im Oktober wartet ein Mozart-Fest mit Adam Fischer, seinem Danish Chamber Orchestra und Fagottistin Sophie Dervaux. Dazu steht noch ein Kinderprojekt mit Marko Simsa und Kammermusik mit dem Ensemble Colloredo an. Konzerte in kleiner Besetzung u. a. mit dem Jerusalem Quartet, Trio Brontë, Janoska Ensemble und anderen gehören ebenso ins Programm wie die Auftritte der Grazer Philharmoniker unter ihrem Chef Vassilis Christopoulos, aber auch unter Emmanuel Tjeknavorian, Katharina Morin und Andreas Ottensamer.