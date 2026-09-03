Wärmestube soll den Bahnhof in Innsbruck entlasten

Laut Polizei keine Änderung bei den Deliktzahlen

Christoph Kirchmair, Leiter des Kriminalreferates in Innsbruck, erklärt zudem, dass sich die Deliktzahlen nicht wesentlich verändert haben: „Hier unterscheidet sich die objektive Wahrnehmung der Kriminalitätslage von der subjektiven Wahrnehmung der Fahrgäste. Im Laufe der Jahre hat man mehr polizeiliche Präsenz gezeigt, aber man könne daraus nicht einen Anstieg der Delikte ableiten.“ Eine stärkere Präsenz könne vielmehr dazu führen, dass mehr Delikte entdeckt oder angezeigt werden. Das heiße aber nicht zwangsläufig, dass mehr Straftaten begangen worden seien.