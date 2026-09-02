Delikte am Bahnhof: Es existieren ja doch Zahlen

Beschluss am Dienstag erfolgt

Wie berichtet, hat die Tiroler Landesregierung am Dienstag tatsächlich das Tiroler Baulandmobilisierungsabgabgegesetz beschlossen. Damit wird es Gemeinden künftig ermöglicht, für unbebautes Bauland eine Abgabe einzuheben, wenn sie das für notwendig erachtet. Der Gesetzesentwurf wird im Oktober-Landtag zum Beschluss vorgelegt. Das Gesetz soll folglich 2027 in Kraft treten und 2032 anwendbar sein.

Tiroler Grüne setzen auf Wohnen und Mobilität

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl präsentierten gestern nun auch die Grünen ihre Kampagne unter dem Motto „Endlich wieder“ – im Beisein von Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler. Inhaltlich setzen sie beim Wohnen und bei der Mobilität an.