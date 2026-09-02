Trockenheit: Land Tirol unterstützt jetzt Bauern

Hier setzt das Land Tirol mit einer neuen Förderaktion an. 300.000 Euro stehen im heurigen Jahr zur Verfügung, um durch Trockenheit geschädigte Grünlandbestände zu verbessern und sie gleichzeitig widerstandsfähiger für die Zukunft zu machen. „Gefördert wird die Nachsaat mit entsprechendem, standortangepasstem Qualitätssaatgut“, heißt es beim Land.