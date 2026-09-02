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Mit 300.000 Euro

Trockenheit: Land Tirol unterstützt jetzt Bauern

Tirol
02.09.2026 16:00
300.000 Euro stellt das Land für die Bauern wegen der Trockenheit heuer zur Verfügung.
300.000 Euro stellt das Land für die Bauern wegen der Trockenheit heuer zur Verfügung.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Auch in Tirol haben viele landwirtschaftliche Betriebe heuer Ernteeinbußen durch Trockenheit und Hitze. Geprägt ist das Bundesland von Grünland. Doch wo die Grasnarbe ausdünnt und Lücken entstehen, sinken Ertrag und Futterqualität.

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Hier setzt das Land Tirol mit einer neuen Förderaktion an. 300.000 Euro stehen im heurigen Jahr zur Verfügung, um durch Trockenheit geschädigte Grünlandbestände zu verbessern und sie gleichzeitig widerstandsfähiger für die Zukunft zu machen. „Gefördert wird die Nachsaat mit entsprechendem, standortangepasstem Qualitätssaatgut“, heißt es beim Land.

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Nicht nur die kurzfristige Wiederherstellung geschädigter Bestände, sondern vor allem die Entwicklung klimafitter und langfristig stabiler Grünlandbestände stehe im Fokus.

Zitat Icon

Wir investieren damit nicht nur in die Wiesen von heute, sondern in die Futtergrundlage der Tiroler Landwirtschaft von morgen.

LHStv. Josef Geisler

Bild: Johanna Birbaumer

Förderanträge bis Ende September
Bereits in den Jahren 2020 und 2021 wurden durch eine ähnliche Aktion 3100 Hektar Wiesen mit trockenheitsresistenten Grünlandpflanzen ausgestattet. „Wir investieren damit nicht nur in die Wiesen von heute, sondern in die Futtergrundlage der Tiroler Landwirtschaft von morgen“, sagt LHStv. Josef Geisler. Bis Ende September sind Förderanträge möglich.

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