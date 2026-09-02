Landesrat: „Kopftuchverbot ist gut und richtig“

Für die Jüngsten gibt es ab diesem Schuljahr wieder – zumindest an 14 Standorten – Vorschulklassen, um „Verhaltensauffälligkeiten abzufedern“. Deutlichen Aufholbedarf besteht noch bei den Kinderkrippen – hier gab es im Vorjahr nur eine 33-prozentige Bedarfsdeckung. Helfen soll ein Fördercall des Bildungslandesrates: Gemeinden und private Träger können Anträge für geplante Projekte einreichen und bekommen bis zu 275.000 Euro für neue Krippen-Gruppen. 57 neue Gruppen (Kindergarten und -krippe) mit 1022 neuen Plätzen wurden heuer ins Leben gerufen.