Landesrat: „Kopftuchverbot ist gut und richtig“

Das Schuljahr startet mit zahlreichen Neuerungen. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) erklärt, wie man in der Steiermark mit dem Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 umgehen will, welche neuen Regeln für Schulassistenten gelten und warum die Sonderschul-Landkarte umgekrempelt wird.
Es ist ein gewagter Wurf der ÖVP-Integrationsministerin: Schülerinnen dürften bis zu ihrem 14. Geburtstag kein Kopftuch mehr tragen. Schon vor dem Schulstart gab es Proteste – etwa von der Sozialistischen Jugend und der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Dies kritisierte der steirische Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) am Mittwoch scharf: „Ich finde es bedenklich, dass Organisationen offen zum Rechtsbruch aufrufen. Das Gesetz halte ich für gut und richtig.“
In einem Hintergrundgespräch informierte er Medienvertreter über Neuerungen für das Schuljahr, das in unserem Bundesland am 14. September startet. Im Hinblick auf das Verbot gibt es in der Steiermark ein Unikum: Zwei Verantwortliche der Extremismus-Präventionsstelle werden Lehrer bei der Umsetzung unterstützen.
Ebenso verordnet der Bund ab 1. September 2026 eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung. Hier gab es zuletzt ja erschreckende Zahlen aus unseren Schulen: 226 Kinder wurden im Schuljahr 2025/2026 suspendiert, 127 mehr als im Vorjahr. Vier Posten werden jetzt in der Steiermark zur Begleitung dieser Kinder zur Verfügung gestellt.
Sonderschul-Landkarte wird umgekrempelt
Brisante Neuerungen gibt es auch für Menschen mit Behinderung: Das Landesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass in der Steiermark ein rechtswidriger Zustand bei den Sonderschulsprengeln herrscht. Über die Hälfte der Gemeinden ist keinem Sprengel zugeordnet. Kosten können deswegen nicht auf mehrere Kommunen aufgeteilt werden, weshalb es wiederum weniger Standorte als in anderen Bundesländern gibt.
Statt neuen Häusern will man aber vor allem sogenannte Partnerklassen, sprich Sonderklassen in Regelschulen, forcieren. Doch noch ein Bekenntnis zur Inklusion? Man setze seit jeher auf Inklusion, meint Hermann, „aber wir lassen uns die Sonderschulen nicht schlechtreden“. Ein Großteil der Anrufe, die sein Büro erreichen, seien verzweifelte Eltern auf der Suche nach Sonderschulplätzen.
Bei Schulassistenten wird ab sofort genauer hingeschaut. Sie dürfen ausnahmslos keine pädagogischen Aufgaben mehr übernehmen. Damit dadurch keine Lücken entstehen, werden 1,5 Millionen Euro für zusätzliche Sonderpädagogen in die Hand genommen – nochmals 500.000 Euro mehr als im Vorjahr. Das entspricht etwa 30 Vollzeitäquivalenten. Von Kürzungen sprach der Landesrat zu keinem Zeitpunkt im Gespräch, aber „der Budgetprozess ist noch offen“.
Für die Jüngsten gibt es ab diesem Schuljahr wieder – zumindest an 14 Standorten – Vorschulklassen, um „Verhaltensauffälligkeiten abzufedern“. Deutlichen Aufholbedarf besteht noch bei den Kinderkrippen – hier gab es im Vorjahr nur eine 33-prozentige Bedarfsdeckung. Helfen soll ein Fördercall des Bildungslandesrates: Gemeinden und private Träger können Anträge für geplante Projekte einreichen und bekommen bis zu 275.000 Euro für neue Krippen-Gruppen. 57 neue Gruppen (Kindergarten und -krippe) mit 1022 neuen Plätzen wurden heuer ins Leben gerufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.