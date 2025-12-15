Land stellt eine Million Euro für Pädagogen auf

Seit dem aktuellen Schuljahr hat die Steiermark ein neues Schulassistenz-Gesetz. Die Schulleitungen – so erzählt es der zuständige Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) am Montag in Graz – hätten „Starrheit“ und zu viel Assistenzpersonal in den Klassen beklagt. Die Vorgängerregierung habe versucht, mehr Flexibilität zu schaffen, und hat gleichzeitig den Kreis jener, die Assistenzleistungen in Anspruch nehmen können, erweitert. Das Ergebnis ist nach nur wenigen Monaten aber ernüchternd: „Wir haben so hohe Kosten wie nie und gleichzeitig scheint die Unzufriedenheit so groß wie nie“, sagt Hermann. Die Kosten, die zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von den Gemeinden getragen werden, sind von 34 auf 48,5 Millionen Euro gestiegen.