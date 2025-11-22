Lennon-Ono Suite in Amsterdam wird renoviert

Protest gegen Vietnamkrieg

Das Bed-in sollte eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg sein. „Wir bleiben im Bett für den Frieden“, sagte Lennon vom breiten Doppelbett aus. Ans Fenster hatten sie Poster geklebt: „Hair Peace“ und „Bed Peace“. „Wir bringen die Botschaft von Liebe und Frieden“, sagte Lennon den Reportern.