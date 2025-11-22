Pilgerort für Fans
Lennon-Ono Suite in Amsterdam wird renoviert
Im Jahr 1969 verbrachten Musiker John Lennon und seine frisch angetraute Ehefrau Yoko Ono ihre Flitterwochen in Europa. Auch in Amsterdam machten die beiden Station, wurden in ihrer Suite von Journalisten belagert. Nun wird das Hotelzimmer, von Fans längst als „Pilgerort“ verehrt, renoviert.
Das berühmte Amsterdam Hilton Hotel schließt für längere Zeit seine Türen – eine umfassende Renovierung steht an. Dies dürfte Musikfans Sorgenfalten auf die Stirn zaubern.
Gut ein Jahr lang sollen die Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten dauern. Fans müssen sich allerdings keine Sorgen machen. Die John-und-Yoko-Suite bleibe erhalten, heißt es. In welchem Umfang Arbeiten durchgeführt werden, bleibt ein Geheimnis. Fans pilgern seit mittlerweile 56 Jahren dorthin.
Das Hotel im Süden der niederländischen Hauptstadt ist durch eine der skurrilsten Friedensdemos der Geschichte weltberühmt geworden: das legendäre „Bed-in“ von Beatle John Lennon und seiner Frau Yoko Ono 1969.
Reporter auf der Bettkante
Das frisch getraute Brautpaar war am 24. März 1969 mit einem cremefarbenen Rolls-Royce aus Paris in Amsterdam angekommen und legte sich ins Bett. Sieben Tage lang blieben der Beatles-Star und die japanische Konzeptkünstlerin in der Suite 902 des damals relativ neuen Hotels.
Und sie luden die Weltpresse ein. Täglich saßen Dutzende Journalisten aus aller Welt auf der Bettkante des berühmten Paares. Auch Fans kamen, sie wollten Autogramme oder brachten Geschenke.
Protest gegen Vietnamkrieg
Das Bed-in sollte eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg sein. „Wir bleiben im Bett für den Frieden“, sagte Lennon vom breiten Doppelbett aus. Ans Fenster hatten sie Poster geklebt: „Hair Peace“ und „Bed Peace“. „Wir bringen die Botschaft von Liebe und Frieden“, sagte Lennon den Reportern.
